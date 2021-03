PAU LOPEZ: “Col Napoli sarà una finale, se vogliamo arrivare in Champions dobbiamo battere le big”

AS ROMA NEWS – Pau Lopez parla a Sky Sport al termine del match giocato contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara di Europa League appena conclusa:

Avete giocato con coraggio…

“Non molto nel primo tempo, ci siamo difesi molto però non dovevamo prendere gol. Nella ripresa abbiamo segnato ed è andata meglio, siamo contenti perché abbiamo fatto un altro passo in avanti”.

Siete pronti a ricominciare anche in campionato?

“Dopo la sconfitta contro il Parma dobbiamo ripartire, ci servono tre punti per ripartire. Per noi sarà come una finale, se vogliamo arrivare in Champions League dobbiamo battere le big. Abbiamo bisogno di questi tre punti”.

Arriverete in Champions League?

“Mancano undici partite, speriamo”.