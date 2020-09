Borja Mayoral-Roma, arrivano conferme: i giallorossi lo hanno chiesto al Real, le ultime

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Era cominciata a circolare ieri la voce dell’interesse concreto della Roma per Borja Mayoral, attaccante spagnolo che i giallorossi avrebbero individuato come vice-Dzeko.

In questi minuti arriva una conferma: la Roma ha davvero chiesto il centravanti 23enne al Real Madrid. Lo rivela Alessandro Austini, giornalista de Il Tempo, su Twitter.

#BorjaMayoral obiettivo reale: qualcuno per conto della #Roma lo ha chiesto al #RealMadrid Dopo #Kumbulla un altro giocatore trattato dalla #Lazio che finisce nel mirino giallorosso #calciomercato — Alessandro Austini (@aleaus81) September 24, 2020

Dopo Kumbulla, la Roma sembra voler chiudere per un altro calciatore corteggiato a lungo dalla Lazio e che poi non è stato raggiunto per motivi di prezzo. Il Real chiede 20 milioni per il suo centravanti, ma essendo il giocatore in scadenza di contratto molto probabilmente sarà costretta ad abbassare le pretese.

Borja Mayoral è un attaccante di piede destro ma bravo a calciare anche col sinistro. E’ un centravanti dotato di buon fisico, abile nella protezione della palla e negli inserimenti in area di rigore. Con la maglia del Levante ha giocato la sua miglior stagione, realizzando 8 gol. E’ un attaccante promettente, che ha ancora margini di miglioramento. E la Roma è pronta a scommetterci.

Redazione Giallorossi.net