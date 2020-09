Mangiante (Sky Sport): “Fonseca andrà avanti per altre 13/14 partite, poi si deciderà. Allegri è il piano B”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non cambierà allenatore, o almeno non dopo la partita contro la Juventus. Ne serviranno almeno altre 10-12 per capire come sta andando il cammino della squadra e se Fonseca meriterà di essere confermato fino al termine della stagione.

Lo riferisce Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ai microfoni dell’emittente radiofonica Rete Sport: “Fonseca è stato confermato a inizio stagione. Ma se non dovesse far bene, la Roma ha il piano B: Massimiliano Allegri. Il club giallorosso però vuole dare fiducia a Fonseca: se tra 13/14 partite si vedrà ancora una squadra debole, allora si penserà al cambio dell’allenatore”.

Il tecnico portoghese però non sembra essere tranquillo: “Fonseca è cambiato, è un po’ più teso. Non per la paura dell’esonero, ma per le condizioni della squadra: si aspettava di avere qualche giocatore nuovo a disposizione oltre a Kumbulla. In primis Smalling“.

Infine su Dzeko, apparso già piuttosto disteso a Trigoria: “Ho visto un sorriso radioso di Edin. È sereno e sorridente. Credo che sia già uscito dalla situazione tormentata che ha vissuto tra Roma e Juventus”.

