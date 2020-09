“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Le sorti di Fonseca già decise l’estate scorsa”, CORSI: “Ok Allegri, ma solo se convinto del progetto”, ROSSI: “Roma-Juve è l’occasione per sparigliare”, PALIZZI: “Rudiger paradossalmente è più da Roma di Smalling”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Tra tre giorni c’è Roma-Juventus e a leggere i giornali noi abbiamo un centravanti che non si sa ancora se gioca o no e un allenatore che se perde rischia…insomma, c’è poco da stare allegri… Ovviamente sto facendo del sarcasmo, anche se in realtè ce la stanno mettendo così. Ci stiamo avvicinando a una partita importante, un’occasione di rilancio, io la vivo così. E’ un’occasione per sparigliare: se vinci questa partita non dico che tutti si dimenticano il 3 a 0 a tavolino, ma magari la gente comincia a dire che Fonseca così scemo non è, che Dzeko ci serviva e che questa squadra dopotutto non è male…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Tiene banco la posizione di Fonseca che, traballante, aspetta la partita con la Juve. Secondo me le sorti dell’allenatore sono state decise l’estate scorsa. Allegri? Chi ha pensato di parlare con qualcuno, lo ha già fatto più di dieci giorni fa, e sa quello che dovrebbe fare se vogliono arrivare a prenderlo. Mi dispiace per Fonseca che è una persona perbene, l’anno scorso è arrivato sopra a Milan e Napoli, e quello che gli è stato fatto non lo capisco. Gli avessero messo in mano una squadra da scudetto e arriva quinto, lo capirei. Ma non capisco cosa ha fatto Fosneca a questa società. Certo se arriva Allegri si alza il livello… Ai Friedkin va dato tempo…La Roma al momento rischia di avere difficoltà ad arrivare anche quinta o sesta…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Nel paradosso dei paradossi, per la strategia aziendale che la Roma porta avanti da anni, e che sembra seguire anche adesso, l’operazione Rudiger sarebbe più da Roma rispetto a quella Smalling. A livello aziendale, fare un investimento da 15 milioni per il cartellino e 3,5 di stipendio per un 30enne, Smalling, è diverso da un prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni di stipendio come Rudiger, che di anni ne ha 27… Poi magari non arriva nessuno dei due e ci sorprendono con un altro…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Smalling? Per me è molto complicata. Si è parlato di Rudiger, ma guadagna 5 milioni netti all’anno. Per me Rudiger è un giocatore importantissimo, sul quale può andare chiunque, a cominciare da Inter o Napoli se vendessero Skriniar e Koulibaly…Rudiger ha tanto mercato, ma alla Roma tornerebbe volentieri. Come valore assoluto per me il tedesco è superiore a Smalling…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Novità e certezze non ce ne sono, ma questa storia di Allegri ha sempre qualche tassello in più. Io però rimango sempre in posizione di attesa, non voglio raccontare stupidaggini alle persone come fanno tutte quante le radio. Bisogna vedere quanta voglia ha di allenare, e di accettare tutto o se lo farà solo a determinate condizioni. Non vorrei che dica sì solo perchè ha voglia di allenare, sarebbe lo stesso errore che ha fatto Zeman dopo il Pescara. Ma ora c’è un altro presidente, e speriamo bene. Se viene Sarri è una seconda scelta. Secondo me con Sarri non fai un bel passo avanti rispetto a Fonseca…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Allegri? Per me può diventare una trattativa, ne hanno parlato, sono stati fatti dei sondaggi con lui. Da quello che emerge, è complicata. E’ chiaro che non c’è fiducia in Fonseca, altrimenti con Allegri nemmeno ci parlavi. L’allenatore toscano ha voglia di rientrare, e lui sperava in una telefonata dal PSG…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il problema della Roma, al di là dei soldi, è chi lo fa questo mercato. Può essere che la società abbia deciso che fino al 5 il mercato lo fa come può. Può essere che dicano: “Vediamo questi signori a cui ci siamo affidati che squadra hanno tirato fuori, e poi dal 6 cominciamo a dire quali sono gli obiettivi e nel frattempo facciamo questo…”. Allegri? Io penso che sia un’idea che forse non è chiusa del tutto dall’interessato, e hai visto mai che da un’idea venga fuori qualcosa…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Lo 0-3? La Roma ha sbagliato, e come fai un passo falso vieni subito castigato. Ma purtroppo chi è causa del suo mal, pianga sé stesso. La regola c’è… La Roma ha fatto ridere per tutto il 2020, e quei punti a fine campionato sono state peggio, perchè quelle vittorie di cartone ti hanno illuso. Ora il cambiamento deve esserci… Io credo che una società, seppur appena arrivata, doveva intervenire rinnovando la fiducia all’allenatore, perchè serve una presa di posizione. Altrimenti se non sono convinti ma quanto può durare?… Per quanto riguarda Allegri, bisogna capire cos’è, se è una pista concreta o una suggestione. Io non vorrei che per una battuta ci si costruisca il nulla sopra…”

Marco Juric (Rete Sport): “Lo stipendio di Rudiger non è sostenibile per la Roma, al momento l’unica alternativa è Marcao. Borja Mayoral? Per ora mi sembrano nomi che escono perchè proposti dagli agenti. Il problema è che i giorni per fare mercato sono sempre meno e le operazioni da fare sono sempre tante…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Allegri? Non so chi altro potrebbe allenare in Italia, perchè l’unico che rischia è Fonseca. Ma se la Roma fa una buona partita, che fai? Rimandi tutto alla prossima sconfitta? L’errore è stato fatto quando lo hai confermato, andava presa una decisione quando è arrivato Friedkin, subito… Ma occhio a Sarri, che la soluzione Roma per lui sarebbe più allettante che per Allegri…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Allegri? E’ credibile per la Roma, ma non per Allegri… E’ logico che voglia rientrare in gioco. Ma o Friedkin gli offre mari e monti, e glielo mette per iscritto, oppure un allenatore del genere, abituato a fare finali di Champions, viene ad allenare la Roma?… La Roma a oggi non è proponibile per Allegri…poi certo se torna Smalling o prendi Rudiger, prendi un centrocampista e un attaccante, allora…ma li farà?… Su Dzeko è un discorso inutile, lo ha detto Fienga che sarà capitano fino a quando lo vorrà. E’ il giocatore più forte della squadra e tu gli togli la fascia da capitano? Ma voi siete fuori di testa… Difesa? Io toglierei Ibanez, senza pensarci…Cristante almeno è giocatore, e non ha fatto male sabato…”

Franco Melli (Radio Radio): “Dzeko capitano? Andate avanti per contraddizioni. Prima dite che c’è una frattura insanabile con Fonseca, e poi con lui torna capitano…a me sembra una cosa assurda. Dzeko era andato alla Juventus, lui se ne voleva andare, e ora gli dai la fascia da capitano? Ma la Roma ha un romano e romanista come Pellegrini, e rifà il capitano Dzeko? Ma io non lo so…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La prestazione della Roma è stata sotto tono, ora sono curioso di capire che tipo di partita farà contro la Juventus. Le cose cambiano rapidamente nel calcio, i rapporti si chiariscono e si definiscono, a meno che la nuova proprietà non abbia già deciso. Ma mi sembra strano…”

Redazione Giallorossi.net