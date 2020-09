Allegri-Roma, dieci giorni fa il contatto: le richieste dell’allenatore, ora tocca a Friedkin

AS ROMA NEWS – Risalgono a più di dieci giorni fa i contatti tra Massimiliano Allegri e la dirigenza della Roma, che sembra non più avere la massima fiducia in Fonseca. Lo rivela questa mattina l’emittente radiofonica “Tele Radio Stereo” per bocca del conduttore Riccardo Angelini, in arte Galopeira.

Durante i colloqui, l’allenatore toscano, con un passato vincente alla Juventus, è stato molto chiaro con i giallorossi su quello che vuole per accettare la panchina della Roma. Oltre alle richieste economiche, il tecnico vorrebbe anche garanzie tecniche.

Ora la palla passa a Dan e Ryan Friedkin, i nuovi proprietari del club capitolino, che avranno l’ultima parola sulle mosse da fare. A tre giorni dalla partita contro la Juventus c’è aria di cambiamento dentro il club, e per Paulo Fonseca non sarà di certo facile affrontare una sfida così delicata, che per lui sembra già essere un dentro o fuori.

Redazione Giallorossi.net