Roma, la rivoluzione d’ottobre: De Sciglio, Mandzukic e Rudiger per convincere Allegri

AS ROMA NEWS – Dan Friedkin si prepara a rivoluzionare la Roma. I conti che il nuovo proprietario sta facendo in questi giorni, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), non tornano. Ecco perchè a Trigoria si potrebbe assistere nelle prossime settimane a un vero e proprio terremoto.

FONSECA PERDE TERRENO – La prima grande novità potrebbe essere il cambio in panchina: Fonseca non gode più della fiducia di alcuni giocatori della squadra (Dzeko in primis) e le ultime sue uscite pubbliche non sono piaciute nemmeno alla nuova proprietà. Che ora sta sondando il terreno con Allegri, una pista che entusiasma sempre di più.

DE SCIGLIO, MANDZUKIC E RUDIGER PER CONVINCERE ALLEGRI – La Roma, nei primi contatti informali, ha presentato un’offerta da 8 milioni a stagione all’allenatore toscano. Addirittura di più di quanti ne guadagnava alla Juve. E ha già in mente alcune idee di mercato per far dire di sì ad Allegri: da De Sciglio per la destra, Mandzukic (o Kean) per l’attacco e il ritorno di Rudiger che il Chelsea vuole cedere in prestito secco e rappresenta la migliore alternativa a Smalling. Max, in una cena “romana”, ha detto di essere interessato ma non ancora convinto al 100%.

DE SANCTIS IN DISCUSSIONE, TOTTI VERSO IL RITORNO – Il pasticcio che è costato lo 0-3 col Verona accelererà un processo che era già in atto e che prevede uno “snellimento” radicale. Il primo a saltare è stato il segretario Longo, ma ci sono altri personaggi nella lente d’ingrandimento della presidenza. Compreso De Sanctis di cui non è piaciuta l’uscita goffa all’Ansa relativa alla querela verso l’influencer “Er Faina”. I Friedkin pretendono un profilo basso da parte di tutti. Ormai a un passo l’addio del vicepresidente Baldissoni. Un posto (un ruolo alla Nedved) che potrebbe essere preso da Totti che ieri si è rivisto in una comparsata a Roma Tv.

Fonte: Leggo