Stadio della Roma, il progetto sarà seguito direttamente da Ryan Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fuori Baldissoni, dentro Friedkin. La nuova proprietà americana decide di far seguire la complicatissima vicenda Stadio della Roma direttamente dal figlio del presidente del club, Ryan. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

E i primi effetti già si notano: in questi giorni la nuova presidenza ha cominciato a lavorare alacremente sul progetto stadio, fondamentale per un progetto vincente di lungo periodo, muovendosi a fari spenti. Profilo basso, questo è il modus operandi con cui i Friedkin sono abituati a lavorare.

Entro Natale il progetto arriverà in aula e nei prossimi giorni la sindaca Raggi potrebbe incontrare i texani per discutere dell’argomento, nella speranza che entro l’anno si possa sbloccare l’iter definitivamente. Intanto i Friedkin si preparano alla loro prima gara casalinga all’Olimpico, in cui saranno accompagnati da mille tifosi nella speranza prima o poi di riaverli tutti sulle tribune.

Fonte: Gazzetta dello Sport