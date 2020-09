Fonseca e la Roma, nervi tesi: l’allenatore scontento del mercato, il club pensa a un cambio

NOTIZIE AS ROMA – Nervi tesi in casa Roma alla vigilia di un match delicatissimo come quello di domenica contro la Juventus, campione in carica e rinforzata dall’arrivo del centravanti (Morata) di cui Pirlo aveva bisogno.

A Trigoria invece non è ancora arrivato il difensore esperto che Paulo Fonseca aveva chiesto da tempo, e cioè Chris Smalling. La situazione dentro la Roma, scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri) è agitata dal caso Diawara e dallo scollamento tra giocatori e allenatore. Fonseca non è contento della squadra che deve allenare: il portoghese aveva messo l’esperto centrale dello United in cima alle sue preferenze e ha ricevuto Kumbulla, un giovane di prospettiva.

Ma se Fonseca non è contento della Roma e del mercato fatto, anche la Roma non è soddisfatta del suo tecnico e ora sta valutando alternative in vista di un possibile passo falso in campionato dopo una partenza tutt’altro che esaltante.

Dan Friedkin ha incontrato da tempo Rangnick: sarebbe perfetto anche come traghettatore, per avviare in anticipo una rivoluzione che aspetta la Roma. Tra gli allenatori italiani liberi ci sono Sarri e Allegri. Il primo lavorerebbe molto volentieri con Paratici, il secondo no. La vera speranza è che la Roma reagisca alla brutta figura di Verona. Solo i risultati possono rinsaldare la posizione di Fonseca fino al termine della stagione.

Fonte: Corriere della Sera