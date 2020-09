Caso Suarez, nelle intercettazioni spunta il nome di Paratici

ALTRE NOTIZIE – Nuovi particolari emergono nelle ultime ore in merito al presunto esame farsa fatto nei giorni scorsi a Perugia dal centravanti Luis Suarez.

Diversi quotidiani riportano come il nome dell’attuale direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, sia stato fatto più volte nelle telefonate degli indagati. Il dirigente sarebbe stato citato in modo generico, e per questo non è stato iscritto nel registro degli indagati dai pm.

Negli atti non ci sono telefonate dirette tra Paratici e persone dell’università, il nome del dirigente juventino compare la prima volta in una intercettazione tra il dg dell’ateneo Olivieri e la persona alla quale la Juve si era rivolta a inizio settembre per capire se Suarez – obiettivo di mercato – potesse sostenere l’esame lì.

In altre intercettazioni, alcuni dirigenti e docenti dell’università avevano commentato così una volta saputo che stava circolando il nome di Paratici: “si è interessato”, “ha chiamato”, “è più importante di Mattarella”.

La Juve respinge ogni accusa: Paratici non ha mai contattato nessuno dell’università o si è interessato all’esame. Appena compreso che l’iter per la cittadinanza avrebbe richiesto tempi lunghi ha avvertito giocatore e giornalisti che la Juve non avrebbe comprato l’uruguaiano.

Fonte: Sportmediaset.it