Smalling, lo United aspetta un rilancio. Rudiger e Marcao le alternative

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto fermo sul fronte Smalling. La Roma non riesce ancora ad arrivare a dama, e l’allenatore dello United, Solskjaer, si è espresso apertamente: “Al momento, non abbiamo ricevuto offerte concrete. Non ci sono proposte che ci accontentano“.

Il difensore, racconta oggi Il Tempo (F. Biafora), è stato proposto a Inter e Milan, ma il giocatore aspetta ancora la Roma. Che però deve fare un rilancio se vuole riportare a casa il centrale inglese. Ecco perchè si cominciano a valutare seriamente delle alternative.

Nelle ultime ore è stato offerto Antonio Rudiger, 27 anni, difensore tedesco che a Roma conoscono molto bene: l’ingaggio elevato frena l’affare. Il nome caldo resta quello del brasiliano Marcao, 24 anni, difensore mancino del Galatasaray: la Roma, scrive il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), ha offerto 9 milioni ma i turchi ne vogliono 13.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport