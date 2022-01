Borja Mayoral, Villar e Calafiori lasciano Trigoria: domani le visite mediche con Getafe e Genoa

AS ROMA NEWS – Tre giocatori salutano Trigoria, uno di questi definitivamente: Borja Mayoral dice addio alla Roma e si accasa al Getafe in prestito con diritto di riscatto. A giugno sarà poi il Real Madrid a gestire il futuro del centravanti.

Lascia la capitale anche Gonzalo Villar con la stessa destinazione del connazionale, ma per lui potrebbe essere solo un arrivederci: il giocatore giocherà per sei mesi al Getafe, poi la Roma deciderà cosa fare di lui.

Partenza in prestito secco per Riccardo Calafiori, che giocherà nel Genoa. La Roma ha intenzione di puntare sul terzino, ma il trasferimento a titolo temporaneo gli permetterà di giocare con più continuità, cosa che non avrebbe fatto in giallorosso col rientro imminente di Spinazzola.

Pe tutti e tre i giocatori in questione è il momento di svuotare gli armadietti: sarà domani il giorno delle visite mediche e dell’inizio delle loro nuove avventure.

