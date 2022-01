CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 12 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 15:40 – Sembra sfumare la pista Valencia per Diawara (24): il club spagnolo ha deciso di non cedere Wass ritenendo le alternative disponibili sul mercato non all’altezza. (Cadena Cope)

Ore 14:00 – Altre voci su Tanguy Ndombelè (25): ci sono stati contatti recenti tra la Roma ed intermediari legati al centrocampista. Il francese potrebbe arrivare nel caso di una cessione di Diawara dopo quella di Villar. (Calciomercato.it)

Ore 12:10 – Sergio Oliveira (29) è atterrato a Ciampino, e dopo aver salutato i tifosi presenti si sta dirigendo verso Villa Stuart dove svolgerà le visite mediche.

Ore 11:00 – La Roma non molla Kamara (22) del Marsiglia: Mourinho chiama il giocatore per convincerlo, ora si attende una decisione del ragazzo… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:45 – Offerta degli arabi dell’Al Hilal per Federico Fazio (33). Il difensore argentino è ancora fuori rosa e si allena da solo a Trigoria. (Il Romanista)

Ore 10:00 – I Friedkin potrebbero preparare altre sorprese a centrocampo e in attacco: in Francia continuano a parlare di Ndombelè (25) in chiave Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – Blitz del Genoa per Riccardo Calafiori (19). Il terzino era molto vicino al Cagliari ma i liguri hanno migliorato le condizioni economiche dell’affare e ora balzano in pole. (Sky Sport)

Ore 9:00 – Con Kumbulla (21) in uscita (sull’albanese c’è la Fiorentina) la Roma pensa a Mangal Sarr (22) del Chelsea. Affare possibile sempre in prestito. (Il Messaggero / La Repubblica)

Ore 8:30 – Sergio Oliveira (29) in arrivo a Roma: il volo privato dovrebbe arrivare in leggero anticipo rispetto al previsto, intorno alle 11:10.

Seguono aggiornamenti…