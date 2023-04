Bove in dubbio, Matic squalificato: Mou resta senza mezza squadra per il Monza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Parlare di emergenza sarebbe un eufemismo. La Roma che dovrà giocare a Monza tra tre giorni si ritrova con lista gigantesca di indisponibili.

Tra infortuni e squalifiche, Mourinho dovrà fare a meno di Karsdorp, Smalling, Llorente, Kumbulla, Matic, e Belotti, a cui si aggiungono i dubbi legati alle condizioni di Wijnaldum, Bove e Dybala.

Il giovane centrocampista proveniente dalla Primavera ha accusato una lussazione alla spalla, fortunatamente rientrata da sola, ma la sua presenza contro il Monza è da valutare. Stesso dicasi per Gini, il giocatore più vicino al rientro, ma l’olandese ieri contro il Milan non era nemmeno in panchina.

Era invece presente Paulo Dybala, che però non ha giocato nemmeno un minuto nonostante la gara fosse in bilico: le condizioni dell’argentino destano ancora parecchi dubbi, e la sua presenza tra tre giorni resta incerta.

Se gli incerti non dovessero farcela, è ipotizzabile un ritorno alla difesa a quattro per mancanza di alternative: Rui Patricio in porta, Celik a destra e Spinazzola a sinistra, Mancini e Ibanez in mezzo, centrocampo formato da Camara e Cristante, batteria dei trequartisti composta da Solbakken, Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Abraham.

Giallorossi.net – G. Pinoli