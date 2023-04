Serie A, l’Inter ribalta la Lazio: a San Siro finisce 3 a 1. I nerazzurri raggiungono Roma e Milan al quarto posto

ALTRE NOTIZIE – L’Inter vince in rimonta nel lunch match di questa domenica, battendo la Lazio in rimonta per 3 a 1.

Vantaggio iniziale degli ospiti con Felipe Anderson (30′), ma nella ripresa i nerazzurri ribaltano il risultato nel giro di cinque minuti grazie ai gol di Lautaro (78′) e Gosens (83′).

Nel finale di partita l’attaccante argentino chiude i giochi (90′) con la doppietta personale. Grazie a questo risultato l’Inter sale a 57 punti, raggiungendo Roma e Milan al quarto posto.

La Lazio invece non è più così sicura del suo posto in Champions, con un vantaggio che resta comunque di 4 punti sulle inseguitrici e di due punti sulla Juventus che stasera potrebbe scavalcarla al secondo posto.

Giallorossi.net – F. Turacciolo