Bove, oggi l’impianto del defibrillatore: sarà removibile, ma niente più calcio in Italia

NOTIZIE AS ROMA – Nella giornata di oggi Edoardo Bove si sottoporrà all’impianto del defibrillatore sottocutaneo. È la scelta del centrocampista romano della Fiorentina che in questo modo, da protocollo, nei prossimi giorni potrà anche uscire dall’ospedale di Careggi dove è arrivato domenica 1° dicembre.

La decisone è stata presa ed è quella che gli è stata suggerita dai medici fin da subito. L’operazione, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (L. Masini), verrà effettuata presso l’Unità di terapia intensiva cardiologica di Careggi. Fra giovedì e sabato, Edoardo potrà uscire e la prima cosa che farà sarà andare a trovare i compagni al Viola Park, dopo aver lasciato quel letto di ospedale dove si trova dal primo dicembre.

Il defibrillatore che verrà impiantato a Bove è di tipo removibile e serve a gestire al meglio il post choc mente si fanno contemporaneamente terapie farmacologie e nuovi esami. Poi dopo un po’ di tempo, un paio di mesi circa, sarà possibile anche toglierlo: dipenderà dalla scelta del calciatore che potrà decidere di tenerlo oppure farlo rimuovere, più o meno temporaneamente.

Questo non significa, però, che Bove potrà giocare in Italia: dopo quanto accaduto al centrocampista e indipendentemente dalla natura del defibrillatore, la strada verso la A è destinata a chiudersi perché di norma non si concede l’idoneità in questi casi. Molte porte in campionati esteri, però, sono aperte e, soprattutto adesso, il defibrillatore è la soluzione migliore per la salute del calciatore e il resto sembra non contare.

Fonte: Gazzetta dello Sport

