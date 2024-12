Alla cena di Natale con la squadra c’è anche Ryan. “Non smettere mai di crederci”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Villa Miani si colora di giallorosso. Natale si avvicina e ieri sera nella splendida location di Roma Nord la squadra si è riunita per la solita cena pre festività natalizie, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (D. Aloisi). Una serata voluta dalla società che ci ha tenuto ad avere insieme calciatori e dirigenti. Presente Ryan Friedkin – a differenza dell’anno scorso – arrivato nella Capitale venerdi.

La preparazione è iniziata diversi giorni fa con l’allestimento della sala. Luci giallorosse, palloncini e una scritta «Never stop believing». Tradotto: non smettere di crederci. Una frase che fa al caso della Roma. Presenti tutti i calciatori che hanno preferito fare il loro ingresso dall’entrata di Via Trionfale 151 e non dalla principale. Pisilli è stato il primo calciatore ad arrivare. Curiosità: non è stato riconosciuto dagli steward. Poi man mano tutti gli altri da Pellegrini a Hummels. Le Fée e Koné sono arrivati insieme. I due francesi hanno un ottimo rapporto e abitano a pochi passi nella Capitale. Anche Paredes e Dybala in coppia.

Presenti Ghisolfi, il General Counsel Vitali e il segretario Lombardo. Questa sera invece è in programma un’altra cena con gli sponsor. Il luogo è lo stesso di 10 anni fa. Il momento storico è totalmente diverso. A dicembre del 2014 la Roma era da poco uscita dalla Champions League ed era in lotta per lo Scudetto. Ora si ritrova in una situazione di classifica estremamente complicata. La vittoria col Lecce, però, ha restituito un minimo di serenità.

Tra gli ospiti speciali della cena Alex Britti che ha dato ritmo alla serata. Tra gli altri anche Vincent Candela, Maurizio Battista e Andrea Perroni. Quella di ieri sera è stata l’occasione per consolidare il gruppo che sta cercando di reagire dopo un inizio di stagione disastroso. Prima della fine del 2024 la Roma scenderà in campo altre 5 volte tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Si parte giovedì dal match col Braga.

