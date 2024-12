Tango Roma. Paredes, Dybala & Co.: argentini alla riscossa

AS ROMA NOTIZIE – Il ritorno di Paredes, il rinnovo che si avvicina per Dybala e una nuova chance per Soulé. Sui movimenti di rinascita della Roma di Ranieri, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), si sentono chiare le note di Astor Piazzolla. Un Tango che a breve potrebbe coinvolgere anche il difensore Di Cesare, 22enne di origini italiane del Racing Avellanda. Per lui è pronta un’offerta di 7 milioni più 3 di bonus già a gennaio. Di Cesare aumenterebbe la colonia argentina di una Roma che spera ora di fare filotto contro Braga e Como.

A gestire il gioco ci pensa proprio Paredes, uno degli epurati di lusso del triste periodo Juric. Il centrocampista era in buona compagnia (Koné e Hummels, tanto per dirne due) e ora vede l’ipotesi di un rinnovo a patto di spalmare lo stipendio da 4 milioni su due stagioni. Deve solo aspettare di tagliare il traguardo del 50% delle gare disputate, invece, Dybala. E l’obiettivo si avvicina sempre più considerato che alla Joya basterà giocare circa 7 delle prossime 27 partite a disposizione tra campionato e coppe per veder rinnovato il rapporto con la Roma fino al 2026. Sabato contro il Lecce Paulo ha giocato per 90’, non capitava dal 25 agosto. Un segnale importante del lavoro di Ranieri sulle paure che fin qui hanno frenato l’argentino.

Diversi i motivi che hanno bloccato Soulé, pagato 30 milioni e con un potenziale ancora tutto da scoprire. Il tecnico lo stima molto e sta apprezzando i progressi visti in questi giorni in allenamento. Giovedì contro il Braga l’ex juventino dovrebbe trovare spazio dal primo minuto. Ranieri ha intenzione di attuare un mini turn over considerato che domenica si va a Como senza tifosi al seguito (l’Osservatorio ha vietato la trasferta ai residenti nel Lazio).

Spazio quindi anche a Hermoso, Zalewski e uno tra Cristante e Le Fée. Torna a disposizione anche Dovbyk. Punto interrogativo su Pellegrini, il capitano sembra sempre più distante dal progetto tecnico della nuova Roma. Quella che non può più sbagliare.

Fonte: Leggo

