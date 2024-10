Bove: “Partita speciale per me, ho ancora un po’ di nostalgia della Roma. Non ho esultato perchè…”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex giallorosso Edoardo Bove, andato in gol contro la Roma nel 5 a 1 del Franchi, ha parlato a DAZN al termine della partita. Queste le sue dichiarazioni:

Oggi il tuo rendimento è stato altissimo.

“Era una partita speciale per me. Io do tutto in campo e oggi sono arrivato sfinito. Abbiamo fatto un lavoro enorme nel primo tempo e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Devo sottolineare il lavoro di tutta la squadra, abbiamo corso tantissimo e abbiamo meritato questa vittoria”.

Non hai esultato al gol.

“Rispetto verso la squadra in cui sono cresciuto. È stato giusto non esultare. Ho vissuto un misto di emozioni in questa partita, è normale ci sia ancora un pochino di nostalgia. La Roma è stata la mia casa per tanti anni, ma ora ne ho una nuova e sono stato accolto benissimo. Ringrazio tutti per la vicinanza, hanno capito che per me non era una partita normale. Sono contento per come sia andata e per la vittoria, era troppo importante”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!