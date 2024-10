SENZA VERGOGNA

AS ROMA NEWS – Senza dignità. E nemmeno vergogna. Che la squadra non stesse seguendo ciecamente i dettami del nuovo tecnico lo si era capito da un pezzo. Ma che sbracasse così clamorosamente alla prova del nove, sacrificando sull’altare l’ennesimo tecnico oltre alla propria faccia, quello se lo aspettavano davvero in pochi.

Perchè c’è modo e modo di perdere. E ieri sera al Franchi la Roma ha scelto di non scendere in campo, di umiliarsi, di lasciare campo aperto a una Fiorentina che non se l’è fatto ripetere due volte. Parlare della partita di ieri sarebbe superfluo: i viola hanno banchettato sulla carcassa senza vita dei giallorossi.

Questa Roma, dal presidenza all’ultimo dei giocatori, è l’emblema della disfatta. I proprietari, fuggiti dalla Capitale dopo l’esonero di De Rossi, hanno lasciato allo sbando un club in autogestione. Il 5 a 1 di ieri mette a nudo tutti i guai di una società malata. Fino a quando i Friedkin non si decideranno a cedere il club oppure a rilanciarlo seriamente scegliendo dirigenti capaci, il destino resterà buio.

La scelta di puntare su Juric, il meno colpevole di una situazione che sta superando i contorni della farsa, è apparsa fin da subito poco azzeccata. Il messaggio inviato, e immediatamente recepito dalla squadra, è stato quello sbagliato. Rimediare adesso diventa complicatissimo: affidarsi a un altro traghettatore sarebbe compiere il definitivo harakiri. La scelta più scontata è richiamare De Rossi con tanto di scuse. Una mossa che certificherebbe il fallimento totale di questa gestione.

Al tifoso non resta che armarsi di santa pazienza e aspettare tempi migliori. Nella speranza che questa presidenza prima o poi prenda atto dei fallimenti commessi da quando è arrivata a Roma. Chiedergli di parlare sarebbe inutile. Ma pretendere che vengano fatte scelte appropriate nella costruzione di una società e di una squadra seria, quello è un dovere.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

