Il ritorno di De Rossi non è l’unica possibilità: per la panchina della Roma anche Mancini, Ranieri e Allegri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo il 5 a 1 di ieri, l’esonero di Ivan Juric appare quasi scontato. Saranno come sempre i Friedkin a decidere, e nelle prossime ore ci si attende l’ennesimo ribaltone, perchè al di là della sconfitta questa Roma sembra chiaramente una squadra senza futuro.

Il ritorno di Daniele De Rossi sembra essere lo scenario più probabile, ma con i texani, si sa, nulla è scontato. Soprattutto ora che dentro Trigoria c’è un vuoto di potere spaventoso: oggi non esiste un referente a Trigoria. Ghisolfi non ha avuto voce in capitolo nella scelta di Juric, e chissà se l’avrà adesso.

La possibilità che i Friedkin decidano di puntare su un terzo tecnico non è da scartare a priori. Ma chi c’è in giro? Ieri sera è iniziata a circolare una clamorosa voce di un ritorno di Claudio Ranieri. Ma non finisce qui: perché a livello di suggestioni rimane libero Max Allegri e da qualche giorno si è aggiunto anche Roberto Mancini, smarcatosi dalla panchina milionaria dell’Arabia Saudita e smanioso di tornare in pista in Italia.

Resta da capire però cosa vorranno fare i Friedkin: se i texani cercano un altro traghettatore, nessuno meglio di Ranieri saprebbe farlo meglio. Se invece l’intenzione della proprietà è quella di rilanciare, le candidature di Allegri e Mancini potrebbero avere un senso. Ma visto il momento, la scelta più logica e scontata resta quella di richiamare De Rossi. Con Dan e Ryan che dovrebbero giustificare il clamoroso dietrofront. Ma la situazione è così tragica che per una volta, quello sarebbe l’ultimo dei problemi.

