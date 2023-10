Bove scala gerarchie, la Roma lo blinda

AS ROMA NEWS – Renato Sanches e Lorenzo Pellegrini tormentati dagli infortuni muscolari? Un bel problema per Mourinho, che deve fare i conti con la coperta corta centrocampo, resa ancora più sottile dallo spostamento di Cristante in difesa.

L’emergenza però è servita alla Roma per scoprire definitivamente uno dei suoi gioiellini scoperti dalla Primavera: si tratta di Edoardo Bove, 21 anni, talento cresciuto nel vivaio giallorosso e sbocciato in prima squadra dopo un lungo periodo di apprendistato sotto la guida di Mourinho.

“Cane malato”, il soprannome nato da una storpiatura del tecnico a sottolinearne la grinta e la corsa continua in mezzo al campo, Bove ha dimostrato di saperci fare anche con i piedi: decisivo già in qualche partita con gol pesanti, l’ex Primavera in questa stagione sta confermando di essere una pedina importante nelle rotazioni della mediana, specie quando serve un intermedio di sostanza in mezzo al campo.

La Roma in estate ha sacrificato altri prodotti del vivaio, ma di Bove non ha voluto farne a meno: per lui il futuro sarà ancora giallorosso. Pronto il prolungamento di contratto fino al 2027 con aumento fisiologico di stipendio: passerà dagli attuali 250mila euro ad almeno 1 milione. Uno step importante per la carriera di un centrocampista che un anno fa aveva accumulato appena 20′ in serie A e che ha saputo guadagnarsi con sudore e ascolto il rispetto di compagni e tifosi.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Romanista