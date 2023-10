Pruzzo: “Che voglia Lukaku, ha sorpreso tutti. Non è inferiore a Batistuta”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex bomber Roberto Pruzzo parla dell’attuale centravanti della Roma, Romelu Lukaku, che a suon di gol sta facendo impazzire il popolo giallorosso. Ecco le sue parole all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

Meglio di BigRom in giallorosso è partito solo Batigol. Chi preferisce tra i due?

“Impossibile dirlo, sono due grandi campioni. Batistuta andava a nozze anche negli spazi, era un grande goleador, un centravanti fantastico. Ma Lukaku non mi sembra sia da meno: i gol li ha fatti sempre, rispetto all’argentino magari fisicamente è un po’ più potente ed esplosivo”.

Quali sono le caratteristiche che li accomunano?

“Direi la grande voglia di fare gol e di essere anche d’esempio per i compagni. Un marchio di fabbrica… Averne di giocatori così. È gente che poi in campo dà fiducia a tutti gli altri, con loro hai quasi la certezza che il gol arrivi da un momento all’altro. Il che, ovviamente, regala serenità a chi sta in campo. È gente positiva. A Firenze, poi, mi raccontano che Bati voleva sempre migliorare, negli anni è riuscito ad affinarsi tecnicamente”.

Ma si aspettava un impatto così positivo da parte del centravanti belga?

“No, pensavo che per vederlo davvero bene ci volesse un po’ più di tempo. Avevo sentito che era tanto che non si allenava a certi livelli e uno con quella struttura fisica ci mette un po’ a entrare in forma. E invece no, ci ha sorpreso tutti. Probabilmente aveva una voglia dentro che nessuno si aspettava”.

Fonte: Gazzetta dello Sport