Bove torna a casa, la Fiorentina: “Resterà con noi”. Previsti nuovi test

NOTIZIE ROMA CALCIO – Edoardo Bove torna a casa. Dodici giorni dopo il malore sofferto durante Fiorentina-Inter. Il centrocampista, infatti, ieri è stato dimesso dalla terapia intensiva dell’ospedale Careggi e già oggi farà ritorno al Viola Park. Poi rientrerà a Roma, dove resterà a riposo in attesa che finiscano tutte le analisi che potranno accertare quali sono state le cause del suo malore.

Solo quando le indagini saranno complete, infatti, si saprà se Bove dovrà convivere col defibrillatore o se, invece, potrà affidarsi ad una terapia. L’intenzione della Fiorentina però è di tenerlo ancora con sé, almeno fino a giugno 2025, quando scadrà il prestito del calciatore dalla Roma. Poi si deciderà cosa fare.

Il giocatore si trova davanti a un bivio: tenere il defibrillatore e giocare in un altro campionato diverso da quello italiano o tentare di giocare ancora in Italia rimuovendolo. Ora sono previsti nuovi test per capire quale sarà la scelta del centrocampista.

Fonti: Il Messaggero / Il Corriere Fiorentino

