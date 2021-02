BRAGA-ROMA 0-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince con merito sul campo del Braga per due a zero e mette una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale dell’Europa League. Segnano Dzeko e Borja Mayoral, entrambi positivi, brillano anche Spinazzola e Diawara.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera all’Estadio Municipal e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6 – Il Braga gli fa il solletico con un paio di conclusioni innocue dalla distanza.

Mancini 6,5 – Prestazione solida. Sempre concentrato e attento, puntuale nelle chiusure.

Cristante sv – Sfortunatissimo. Si fa male dopo una manciata di minuti rendendo ancora più seria l’emergenza in difesa. Dal 6′ Bruno Peres 6 – Si adatta ancora una volta a giocare nel ruolo di terzino sinistro e lo fa con sapienza, ma senza eccellere.

Ibanez 6 – Si schiera al centro della difesa dopo l’infortunio di Cristante e guida con una certa disinvoltura il reparto arretrato. Nella ripresa però si distrae troppo con qualche svarione e un intervento pericoloso che poteva costare il rigore. Poi si fa male ed esce. Dal 53′ Villar 6 – Fa girare il pallone con la consueta precisione.

Karsdorp 6 – Qualche sbavatura difensiva nel primo tempo, ma nel complesso la sua prestazione è attenta e quindi sufficiente.

Diawara 7 – Suo il lancio illuminante per Spinazzola che dà il via all’azione del gol del vantaggio. Gioca una buona partita, dando geometrie interessanti al centrocampo. Prezioso anche per diversi palloni recuperati in mediana. Ottimo rientro.

Veretout 6,5 – Primo tempo col freno a mano tirato. Poco lucido, sbaglia qualche passaggio di troppo. Nella ripresa la sua prova sale di livello, specie quando è costretto a fare il tornante di destra. Preziosissimo, serve anche l’assist-gol per Mayoral.

Spinazzola 7 – Gioca cinque minuti come terzino e gli bastano per sfornare un grande assist per il gol di Dzeko. Poi l’infortunio di Cristante lo porta a giocare in difesa, e lui lo fa alla grande.

Pedro 6,5 – In crescita. Peperino, guizzante e vivace. Un pericolo per la retroguardia del Braga, che soffre il suo dinamismo. Gli manca solo il gol. Dal 70′ El Shaarawy 6 – Volenteroso, cerca più volte di attaccare la profondità senza che però venga premiato.

Mkhitaryan 6 – Era la serata ideale per lui visti gli spazi concessi dalla retroguardia non perfetta del Braga, ma lui stasera è stranamente impreciso. Sbaglia un paio di gol abbastanza clamorosi. Mette lo zampino nell’azione del due a zero.

Dzeko 7 – Carico a pallettoni. Il bel gol in apertura di match lo gasa. Si batte per la squadra col suo consueto gioco da play avanzato. Dal 70′ Borja Mayoral 7 – Entra in campo, lotta e segna. Che volere di più?

PAULO FONSECA 7 – La Roma domina e merita la vittoria anche sul campo non facile del Braga mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Bene così, ora sotto col Benevento.

Giallorossi.net – A. Fiorini