BORJA MAYORAL: “Imparo da Dzeko. Io con lui? E’ una possibilità, ma è Fonseca che decide”

AS ROMA NEWS – Borja Mayoral parla a Sky Sport al termine di Braga-Roma, match di Europa League valido per l’andata dei sedicesimi di finale. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara di coppa appena conclusa:

Segni sempre, sei in fiducia…

“Sì, la verità è che sono in un buon momento per aiutare la squadra e cerco sempre di farlo giocando bene. E se posso segnare, lo faccio”.

Avere te con certe caratteristiche e Dzeko è una doppia risorsa per la Roma?

“Sì. Io imparo da Dzeko, lui ha una qualità molto buona. Ha fatto tanto nel calcio, sempre cerco di imparare da lui. Io gioco un calcio diverso, attacco lo spazio più di lui, poi è l’allenatore che decide chi gioca. Ma io sto qui per aiutare la squadra”.

Spero che potrete giocare insieme. C’è secondo te la possibilità?

“Sì, è una possibilità, ma non sono io l’allenatore. E’ l’allenatore il capo, non posso dirlo io…”

Zidane ti faceva giocare al Real col doppio attaccante?

“Sì, con Benzema, ma è successo solo due volte”.