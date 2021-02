(LIVE!) BRAGA-ROMA: 0-1 (5′ Dzeko)

AS ROMA NEWS – Andata dei sedicesimi di finale allo Estádio Municipal di Braga, dove la squadra portoghese, attualmente terza in campionato, affronta la Roma di Fonseca che ha l’ambizione di arrivare il più avanti possibile in Europa League dopo la cocente eliminazione dalla competizione europea dell’anno scorso per mano del Siviglia.

Pochissimo turn-over per i giallorossi, che dunque puntano su una formazione esperta per cercare di ottenere un risultato positivo sul campo del Braga. La partita non sarà affatto semplice, e la Roma si attende molto da Dzeko, Pedro e Mkhitaryan. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e poi alle emozioni del match.

BRAGA-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

23′ – Pericoloso Fransergio di testa su angolo di Gaitan, palla che però non inquadra la porta.

21′ – Per ora il Braga non è mai riuscito a creare problemi alla difesa della Roma. Giusto un paio di conclusioni dalla distanza decisamente poco pericolose.

15′ – Il Braga tenta la reazione e si sbilancia in avanti, la Roma può colpire in contropiede negli spazi che si aprono nella difesa dei portoghesi.

9′ – La Roma si dispone sempre con la difesa a tre dietro, con Spinazzola che va a fare il centrale di sinistra e Bruno Peres nel ruolo di terzino sinistro.

6′ – Tegola Roma: si fa male Cristante. Deve uscire. Dentro Bruno Peres.

5′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! DZEKOOOO!!! Grande lancio di Diawara che mette in movimento Spinazzola a sinistra, cross perfetto del terzino a centro area che trova la deviazione perfetta con il destro del bosniaco che segna un gran gol!!

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Braga-Roma!

BRAGA-ROMA, LE ULTIME DALL’ESTADIO MUNICIPAL

Ore 17:50 – Questa la formazione ufficiale del Braga: Matheus; Esgaio, V. Tormena, Nuno Sequeira, Raul Silva; Al Musrati, Fransergio, Gaitan; R. Horta, Sporar, Galeno.

Ore 17:45 – La Roma comunica il suo schieramento titolare con un tweet che riportiamo di seguito.

Ore 17:35 – Sky Sport annuncia in anteprima la formazione ufficiale della Roma che tra poco affronterà il Braga, questo l’undici: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Ore 16:55 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo nuvoloso ma al momento niente pioggia sopra lo stadio del Braga. Il campo appare in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, partendo da quella della Roma.

BRAGA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPORTING BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Sequeira, Raul Silva; Esgaio, Al Musrati, Fransergio, Galeno; Horta, Gaitan; Sporar.

A disp. Tiago Sá, Rogério, Zé Carlos, Rolando, Novais, Abel Ruiz, Piazon, André Horta, Borja, Bruno Rodrigues, Vítor.

All. Carvalhal.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp. Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Villar, Perez, Pellegrini, Borja Mayoral, El Shaarawy.

All. Fonseca.

Arbitro: Kovacs.

Assistenti: Marinescu e Artene.

IV uomo: Hategan.

Var: Cuadra Fernandez.

Giallorossi.net – A. Fiorini