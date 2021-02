AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 18 febbraio 2021:

Ore 10:00 – Una nuova avventura all’orizzonte per Totti e la sua CT10 Management. L’ex capitano della Roma ha incontrato il presidente della Reggina Gallo e il ds Taibi. Il numero uno calabrese è entusiasta: “E’ stato un meeting conoscitivo per mettere le basi ad una possibile collaborazione futura considerando i tanti giovani che fanno parte della CT10“. (Il Tempo)

Ore 9:20 – Paulo Fonseca potrebbe tornare a vestirsi da Zorro, come fece allo Shakhtar dopo essersi qualificato agli ottavi di Champions. “Non ce l’ho in programma né ci penso, ma chi lo sa? Qualcosa può succedere. Penso che a volte i momenti nel calcio debbano essere celebrati in un modo unico. Dipenderà da molte cose, ma può succedere“. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Roger Ibanez ha conquistato tutti e si è guadagnato sul campo il rinnovo del contratto. I suoi agenti hanno praticamente definitivo l’accordo con la Roma. Il brasiliano ora guadagna 750mila euro, ma col nuovo contratto salirà a 1 milione e 500mila euro più bonus a stagione. (Il Tempo)

