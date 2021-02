Lazio, caso tamponi: la Procura di Avellino chiede l’esame del Dna per Immobile, Strakosha e Leiva

ALTRE NOTIZIE – La Procura di Avellino ha chiesto l’esame del Dna, attraverso il prelievo salivare di tre calciatori della Lazio. Si tratta dei possibili positivi in casa biancoceleste a Novembre, ovvero Ciro Immobile, Lucas Leiva e Strakosha.

E’ stato già nominato il perito dal Gip e si tratta della dottoressa Paola Salvatore dell’università Federico II di Napoli. Si procederà entro il 15-20 marzo nella data utile che verrà concordata dal Tribunale con i giocatori della Lazio. Lo riferisce l’Ansa in questi minuti.

I PM guidati dal sostituto procuratore Enzo D’Onofrio (lo stesso che aveva indagato Lotito per il caso Iodice), cercano un ulteriore riscontro, un’altra prova per convincersi del fatto che in effetti i tamponi negativi di Immobile, Strakosha e Leiva (esaminati alla Futura Diagnostica di Avellino, alla Merigen di Napoli e infine all’ospedale Moscati) appartenessero ai tre giocatori.

