“ON AIR!” – DI GIOVAMBATTISTA: “I Friedkin possono comprare Haland e altri 20 come lui”, CORSI: “Con il norvegese cambierebbe tutto”, BERSANI: “I tifosi sarebbero disposti a togliersi il pane dalla bocca per averlo”, AGRESTI: “L’Europa League? Vince chi va fuori”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Chi si aspetta che la Roma farà 3 a 0, chi parla di qualificazione chiusa all’andata, fa ipotesi abbastanza fantasiose. E’ giusto attendersi il meglio, ma il Braga più o meno è alla pari del Porto in campionato. E’ una partita da 180 minuti da vivere con intensità e che, salvo clamorose goleade che non mi aspetto, si deciderà tutto nella partita di ritorno…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Stamattina leggo il giornale e vedo “Ricomincio da Dzeko“, ma il mio sogno sarebbe leggere: “Ricomincio con Haland“. Ragazzi, che giocatore…Dovremmo fare una class action per farcelo comprare. Quante volte abbiamo detto che il presidente non ha solo il business Roma, tutti hanno capito che non sta qui solo per la Roma, ma anche per qualcosa di molto importante economicamente parlando… Io non sono convinto che non possa comprare Haland. Se pensiamo che è venuto qua solo per prendere una Roma piena di debiti lo facciamo passare per cretino. Lui avrà delle mire molto superiori… Se la Roma comprasse Haland rinascerebbe tutto, cambierebbe tutto, diventerebbe la prima squadra in Italia soltanto con lui, tenendo tutti gli altri giocatori…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma ha dato prova di cadere nel momento del bisogno, quindi questa sera servirà massima concentrazione. La formazione che va in campo stasera sarebbe stata considerata quella titolare a inizio stagione. Parliamo di una formazione più o meno tipo. C’è l’emergenza in difesa, specie se dovesse capitare qualcosa a qualcuno durante la partita. Però Cristante centrale per Fonseca non è una soluzione di emergenza, perchè secondo me lui la predilige…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Diawara? Fosse per me non giocherebbe nemmeno stasera, ma parliamo di uno che l’anno scorso era titolare. Se riuscissero stasera a farci un bel regalo, e cioè a ipotecare il passaggio del turno, si potrebbe pensare a un turnover più spinto nella partita di ritorno, e sarebbe importante visti gli impegni di campionato…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Haland alla Roma? Ma magari…io penso che il tifoso romanista, anche in questo momento di crisi, sarebbe disposto a togliersi un tozzo di pane dalla bocca pur di vedere un attaccante del genere in giallorosso…Magari un giorno ci si arriverà all’azionariato popolare, con i tuoi tifosi ti danno una mano. Però poi li devi far contare… Gli algoritmi? Qualcuno di forte uscirà anche da questo tipo di ricerca, ma serve anche lo scouting fatto sul campo…serve sia l’uno che l’altro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho trovato il centravanti ideale per la Roma: è Haland del Borussia Dortmund. Costa una fortuna? Quello non è un mio problema…Stasera sarà una partita molto difficile, al di la della differenza tecnica tra le due squadre. Ci vorrà una buona Roma, perché il Braga vale una Sampdoria del nostro campionato, si può vincere ma bisogna applicarsi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Haland alla Roma? Penso che al momento solo Mbappè costi più del norvegese. Il Braga mi pare che abbia un punto meno del Porto in campionato, non è mica una passeggiata di salute…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Io ho scoperto, ma non ne parlo, delle cose dei Friedkin…loro si potrebbero prendere Haland, e altri venti come lui. Loro stanno per realizzare una cosa in Italia della quale si parlerà tantissimo, oltre la Roma…Di certo i Friedkin non resteranno qua sei mesi, vi dico che loro stanno impiantando tantissimo in Italia. Non parlano, ma realizzano cose. Vi dico solo questo: anche sul discorso della finanza. Presto vi farò capire, ora non posso parlare… Alla Roma vorrei chiedere sei punti nelle prossime due partite di campionato. Pensate se il Milan vince il derby e poi perde con la Roma…pensate che classifica…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’Europa League interessa poco a tutti…secondo me stasera vince chi va fuori. Leggo la formazione della Roma di stasera, e vedo troppi titolari. Tu poi vai a giocare a Benevento una partita non facile, e poi hai il Milan. Se la Roma riuscisse a fare bene in queste due partite di campionato, potrebbe davvero fare un salto di qualità…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ci vuole un miracolo per uscire da questo turno di Europa League, dovrebbero mandare in campo le Primavere per farlo…le italiane sono tutte e tre nettamente superiori alle loro avversarie…”

