I Friedkin accelerano: l’aumento di capitale arriva in anticipo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue senza sosta, ma anzi con maggiore celerità, il processo di risanamento dei conti attuato dai Friedkin dopo aver acquistato la Roma dalle mani del connazionale James Pallotta.

I texani, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), sono sempre più vicini alle esigenze della società. Per questo motivo, con tutta probabilità già entro fine aprile termineranno l’aumento di capitale. Tutto questo, per far fronte alle esigenze di liquidità che la pandemia sta facendo lievitare.

Dei 210 milioni deliberati, la nuova proprietà ne ha già versati circa 150, quindi in primavera potrebbe arrivare l’ultima tranche, chiudendo in anticipo la ricapitalizzazione, aggiunge Il Messaggero.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero