Diawara e Pedro le novità, in porta confermato Pau Lopez. Dubbio Peres-Karsdorp

NOTIZIE ROMA CALCIO – Pochi cambi, due o tre novità di formazione. Paulo Fonseca non stravolge la Roma per affrontare il Braga in terra portoghese, segno di quanto il tecnico ci tenga ad andare avanti in Europa League.

In porta dovrebbe essere confermato Pau Lopez: la maggior parte dei quotidiani punta ancora sullo spagnolo. Mirante titolare viene visto solo da Corriere della Sera e Leggo. In difesa rivedremo Mancini e Ibanez ai fianchi di Cristante, centrale coi gradi di capitano.

A centrocampo ecco la prima novità: tocca a Diawara fare coppia con Veretout, per Villar dunque un turno di riposo. Sulle fascia destra c’è il ballottaggio che sembra essere più aperto: Karsdorp è leggermente favorito, ma occhio a Bruno Peres che viene indicato titolare da diversi quotidiani (Il Messaggero, Il Romanista e il Corsera).

Spinazzola a sinistra invece non ha rivali, anche considerata l’assenza di Calafiori, che comunque non avrebbe insidiato l’azzurro. Sulla trequarti spazio a Pedro al posto di Pellegrini, mentre al centro dell’attacco ritorna Dzeko che punta a riprendersi una maglia da titolare anche in campionato.

Questa dunque la probabile formazione di stasera: Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

Fonte: Il Tempo