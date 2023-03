Brambati: “Conte alla Roma? Via dal Tottenham per vincere, non si accontenta del 4° posto…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con l’addio al Tottenham, Antonio Conte riaccende le voci su un suo probabile ritorno in Italia, con la Roma segnalata dai giornali come una delle possibili destinazioni dell’ex centrocampista.

Tutto è ovviamente legato al futuro in giallorosso di Josè Mourinho, con i Friedkin che sembrano intenzionati ad andare ancora avanti con lui, ma resta da capire quali saranno i piano dello Special One a fine stagione, viste le difficoltà sul mercato che avrà la Roma.

Conte resta un nome caldo in caso di cambio in panchina, anche se il suo amico ed ex calciatore Massimo Brambati non sembra di questo avviso.

“Antonio è andato via dal Tottenham perchè vuole lottare per vincere, e non si accontenta del quarto posto“, le parole di Brambati a Tmw Radio. “A Roma deve avere la garanzia che può vincere in pochi anni“.