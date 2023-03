Roma, indizio sul futuro: ritiro in Algarve con il sì di Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un indizio importante sul futuro di Mourinho arriva dal prossimo ritiro estivo della Roma, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Il club, seguendo le indicazioni dell’allenatore, ha già preso contatti per il prossimo ritiro di luglio ad Albufeira, dove la squadra è stata la scorsa estate e anche a dicembre durante la sosta per il Mondiale. Se Mourinho resta la Roma torna in Algarve, in caso contrario, se un altro allenatore scegliesse una meta diversa, il club dovrebbe pagare una pesante penale.

Anche in occasione della trasferta di Europa League a Salisburgo sono state sottoposte al vaglio dei dirigenti alcune località austriache con tutti i comfort, la possibilità di svolgere allenamenti a porte chiuse come vuole il tecnico e a costi concorrenziali, praticamente gratis. Ma Mourinho ha altre priorità.

Questo non significa che José resterà sicuramente alla Roma, ma di sicuro è indicativo per come si stanno muovendo i Friedkin in vista della prossima stagione. Per i proprietari americani il problema allenatore non si pone, Mourinho ha un altro anno di contratto che intendono assolutamente rispettare. Il confronto tra la proprietà e l’allenatore sarà decisivo per delineare le strategie.

Fonte: Corriere dello Sport