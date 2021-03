Bravo mister, così ti stai meritando il rinnovo

EDITORIALE – Calma. La partita di ieri, per quanto sia stata convincente sotto diversi aspetti, rischia di farci perdere di nuovo di vista la realtà dei fatti. Nel giro di pochi giorni siamo passati da squadretta da settimo posto a una Roma stellare, che può vincere l’Europa League e che deve puntare più in alto del quarto posto.

Io l’ho detto in tempi non sospetti, e lo ripeto: siamo forti. Questa Roma ha una rosa da Champions, ma è ancora nel bel mezzo di un percorso che, con le scelte giuste, può portarla a diventare una delle squadre più forti d’Italia nel giro di un paio d’anni. L’ obiettivo per quest’anno però è e resta il quarto posto, ancora molto, molto difficile da raggiungere. Perché le squadre in lotta sono tante e tutte agguerrite.

Lo spirito visto ieri in campo però è un bel segnale. I progressi fatti in queste ultime partite sono evidenti. La Roma ora è una squadra che bada più al sodo, che cerca con minor ostinazione l’uscita dal basso con la palla a terra, che non ha più lo scrupolo di rilanciare lungo in caso di necessità, e che riesce a trarre preziosi consigli dai propri errori. Merito di Fonseca, un allenatore che partita dopo partita dimostra di sapersi migliorare. Le sue parole di ieri mi hanno colpito: “Sto imparando tanto da allenatore della Roma”. Verissimo. E’ difficile sentire ammettere una cosa del genere da un tecnico, e la sua genuina sincerità mi ha stupito. Bravo mister. Questa è la strada giusta per crescere.

Ma occhio: basterà un mezzo passo falso domenica a Parma per rimescolare subito tutte le carte, e rimettere allenatore e squadra sul banco degli imputati. Il portoghese tornerà a essere inadeguato, Pellegrini un brocco, e Mancini un modesto difensore da media squadra. Questo è il destino contro cui dobbiamo combattere quotidianamente. Ma alla fine saranno i risultati a parlare. Valgono solo quelli, tutto il resto è chiacchiericcio da bar. Se la Roma chiuderà la sua stagione tra le prime quattro in classifica, Fonseca avrà meritato la sua conferma. La speranza è che ci riesca davvero, e non è per niente scontato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini