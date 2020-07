Brescia-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in Tv

AS ROMA NEWS ULTIME – Fonseca non cambia, si continua con il 3-4-2-1. La Roma dunque non modificherà il suo assetto nonostante giocherà contro il Brescia, penultimo in campionato. Al posto di Cristante, squalificato, giocherà Fazio, con Mancini e Ibanez confermati ai lati. A centrocampo Diawara e Veretout formeranno la coppia della mediana, anche per mancanza di alternative valide: Villar appare ancora troppo acerbo.

Sugli esterni Zappacosta e Kolarov partono leggermente favoriti rispetto a Bruno Peres e Spinazzola. Sulla trequarti confermato Pellegrini, mentre al posto dello squalificato Mkhitaryan dovrebbe giocare uno tra Kluivert, tornato in corsa dopo l’esclusione di mercoledì scorso, e Carles Perez.

In attacco è attesa la novità più consistente: Edin Dzeko rischia di restare fuori. Il bosniaco è apparso piuttosto opaco contro i ducali, il giocatore ha confessato al tecnico di sentirsi stanco e al suo posto dovrebbe giocare Kalinic.

Queste dunque le probabili formazioni di Brescia-Roma, gara che si giocherà domani sera allo stadio Rigamonti, fischio d’inizio ore 19:30 con diretta tv su Sky Sport:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Fazio, Ibanez, Zappacosta, Diawara, Veretout, Kolarov, Pellegrini, Kluivert, Kalinic.

