Europa League, Siviglia-Roma si giocherà giovedì 6 agosto ore 18:55

ULTIME NEWS AS ROMA – E’ stato stabilito il giorno e l’orario di Siviglia-Roma, ottavo di finale di Europa League: la gara si giocherà alle 18:55 di giovedì 6 agosto.

La Uefa ha infatti appena reso noto gli orari e i giorni degli ottavi di finale, ma anche dei quarti, della seminali e della finalissima. Ecco il quadro completo:

Ottavi di finale

Mercoledì 5 agosto, ore 18.55: Shakhtar – Wolfsburg (andata 2-1)

Mercoledì 5 agosto, ore 18.55: Copenhagen – Basaksehir (and. 1-0)

Mercoledì 5 agosto, ore 21: Manchester United – LASK (and. 5-0)

Mercoledì 5 agosto, ore 21: Inter – Getafe (a Gelsenkirchen)

Giovedì 6 agosto, ore 18.55: Siviglia – Roma (a Duisburg)

Giovedì 6 agosto, ore 18.55: Bayer Leverkusen – Rangers (and. 3-1)

Giovedì 6 agosto, ore 21: Basilea – Eintracht (and. 3-0)

Giovedì 6 agosto, ore 21: Wolverhampton – Olympiacos (and. 1-1)

Quarti di finale

1 – Lunedì 10 agosto, ore 21: Vincente Inter/Getafe – Vincente Bayer Leverkusen/Rangers (a Dusseldorf)

2 – Lunedì 10 agosto, ore 21: Vincente Manchester United/LASK – Vincente Copenhagen-Basaksehir (a Colonia)

3 – Martedì 11 agosto, ore 21: Vincente Wolverhampton/Olympiacos – Vincente Siviglia/Roma (a Duisburg)

4 – Martedì 11 agosto, ore 21: Vincente Shakhtar/Wolfsburg – Vincente Basilea/Eintracht (a Gelsenkirchen)

Semifinali

Domenica 16 agosto, ore 21: Vincente 1 – Vincente 4 (a Colonia)

Lunedì 17 agosto, ore 21: Vincente 2 – Vincente 3 (a Düsseldorf)

Finale

Venerdì 21 agosto, ore 21 (a Colonia)