Briatore: “Governo inadeugato. Non capisco chi si dichiara contrario alla ripartenza del campionato”

Flavio Briatore, ex capo della Benetton e poi della Renault in Formula 1, è stato intervistato oggi dal Corriere dello Sport per attaccare il governo italiano, incapace, a suo dire, di saper fronteggiare la crisi Coronavirus.

“Questo governo non è all’altezza di contrastare la pandemia, il momento più difficile della storia del mondo contemporaneo. Se la fase 2 sarà come la fase 1 siamo rovinati. Lo Stato dovrebbe dare soldi alle aziende, soldi cash, non promesse, e senza ricorrere al sistema bancario. Denaro a fondo perduto, pronto subito”.

L’imprenditore ha poi criticato chi è contrario alla ripresa del campionato: “Il protocollo che va bene per le fabbriche non può andare bene per il calcio? L’operaio che rischia il contagio per mille e duecento euro al mese sì e il calciatore giovane e iper-tutelato no? Si può giocare a porte chiuse, tanto la gente il calcio lo guarda alla tv. Se non fossi coinvolto nella F1 anche i Gran Premi li seguirei alla televisione. Non capisco chi si dichiara contrario alla ripartenza del campionato. Come sempre qualcuno ragiona esclusivamente per interessi personali“.

Fonte: Corriere dello Sport