Coronavirus, il bollettino di venerdì 17 aprile: record di guariti, calano i contagi nonostante l’alto numeri dei tamponi

ALTRE NOTIZIE – Anche oggi la Protezione Civile ha reso noto in conferenza stampa il bollettino della giornata, venerdì 17 aprile, riguardo all’emergenza Coronavirus.

Il numero dei nuovi positivi è di 3.493 (ieri +3.786 ), con una variazione di soli 355 (ieri 1.189 ). Continua il trend al ribasso dei pazienti in terapia intensiva, che oggi segna un calo di -124.

Anche i pazienti ricoverati sono in calo, 1.107 in meno rispetto a ieri. Il numero dei decessi è 572 (ieri 525 ), mentre i guariti sono 2.563 (ieri 2.072), il più alto in assoluto. Quasi 66 mila tamponi effettuati, tra i più alti di sempre.

Il professor Locatelli ha commentato in conferenza stampa: “Faccio una riflessione: se calcoliamo il numero dei positivi in base al numero dei tamponi effettuati è del 5.35%, ed è un indicatore dell’efficacia del lockdown per contenere la diffusione epidemica”

Redazione Giallorossi.net