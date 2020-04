Gravina: “Chi vuole lo stop non vuole bene al calcio e agli italiani”

ALTRE NOTIZIE – “E’ un momento complesso per il nostro paese, per l’economia e per il calcio che è una delle industrie più importanti. Con senso di responsabilità, disponibilità e buon senso troveremo la giusta via.

Chi invoca oggi l’annullamento della stagione non vuole bene né al calcio né agli italiani togliendo la speranza di futuro e ripartenza. Su questo terrò duro fino alla fine”.

Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ospite di “Un giorno da pecora” su Radio 1. “Il 4 maggio è la data fissata dal dpcm – ha aggiunto – noi ci stiamo attenendo e puntualmente cerchiamo di fare programmazione“.

Fonte: Ansa