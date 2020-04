VILLAR: “Impressionato da Dzeko, è un giocatore spettacolare. Non mi aspettavo di trovare uno spogliatoio così umile””

AS ROMA NEWS – Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha svolta una conferenza stampa virtuale organizzata dalla comunità valenciana di calcio ed ha parlato anche del suo arrivo nella Capitale. Queste le sue parole riportate da transfermarkt.es:

“È un grande salto, che all’inizio della stagione non ho potuto fare perché era molto complicato, ma poi tutto è andato come volevo ed ho ottenuto qualcosa per cui ho lavorato. Onestamente non mi aspettavo di trovare uno spogliatoio così umile nonostante fosse pieno di stelle e giocatori molto bravi. Ci hanno accolto molto bene, quasi come fratellini, e ci hanno fatto sentire a nostro agio in un campionato che definirei molto aggressivo”.

Sul debutto…

“E’ stato un po’ amaro perchè abbiamo perso la partita, ma è servito per dire che avevo davvero realizzato il sogno di giocare in Serie A”.

Su Dzeko e la Champions…

“E’ un giocatore spettacolare e mi ha impressionato. L’obiettivo è la Champions, ma nel campionato italiano ci sono squadre forti. Sarebbe una piccola delusione la mancata qualificazione, ma non credo che sia un fallimento”.

Fonte: transfermarkt.es