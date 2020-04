Calciomercato Roma, il presidente del Gremio: “Interesse dei giallorossi per Pepè? Nessuna offerta ufficiale”

ULTIME NEWS AS ROMA – Il giovane attaccante brasiliano Pepé è stato accostato alla Roma e per il calciatore sembra esserci anche l’agguerrita concorrenza di Bayern Monaco, Valladolid, Ajax e PSV.

Il presidente del Gremio ha quindi parlato del proprio calciatore ai microfoni di calciomercato.it: “La Roma? Si parla di questo interesse, ma a noi non è arrivato nulla di ufficiale. Ad oggi, non abbiamo ricevuto proposte ufficiali per i due giocatori Everton e Pepé”.

Pepè, 23 anni, è un attaccante esterno che gioca prevalentemente sulla corsia sinistra e che potrebbe sostituire Perotti, dato in partenza durante il prossimo mercato.

Fonte: Calciomercato.it