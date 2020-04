Friedkin Group, parla un legale: “Il Covid-19 ha cambiato tutto, ma la Roma ci interessa ancora”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin non ha mollato la Roma. Lo conferma un rappresentante legale del “Friedkin Group” al sito “romapress.net”: “Il COVID-19 ha cambiato tutto per noi. I nostri analisti ritengono che potrebbero essere necessari alcuni anni per il recupero dell’intero portafoglio”.

Il dirigente del gruppo che fa capo al magnate texano prosegue: “L’interesse nell’acquisizione della Roma rimane, questo non è in discussione. Ma dobbiamo ancora avere un’idea chiara di cosa riserva il futuro non solo qui negli Stati Uniti ma anche all’estero”.

Infine, il dirigente sottolinea che l’affare non può dirsi già “morto”: “Ovviamente alcune decisioni importanti dovranno essere prese a breve e questo sarà fatto, ma dire che l’accordo è ‘morto’ è sbagliato. Ryan (Friedkin, ndr) è particolarmente entusiasta della prospettiva di acquisire la Roma. Le valutazioni sono ancora in corso”.

Fonte: Romapress.net