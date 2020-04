“ON AIR!” – AUSTINI: “Pallotta vuole vendere la Roma e non può aspettare Friedkin”, LO MONACO: “Giallorossi penalizzati dallo stop, ma hanno la decenza di non dire nulla”, CORSI: “Ci dicono che va tutto bene, ma il nord è ancora sotto bombardamento”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Ritiro quanto detto a Di Francesco l’altro giorno, l’ho definito patetico e voglio ritirare quell’aggettivo perchè è stato esagerato. Fra l’altro è un professionista che stimo. Friedkin? Lui vuole comprare la Roma come vanity asset dei suoi investimenti, ma non è un’operazione dalla quale vuole guadagnare soldi. Non è uno che fa investimenti nello sport. Come grande motivatore ha Ryan Friedikin. Ma ora, con il mercato dell’economia fermo, come può questo gruppo non fermare una trattativa per un asset secondario? Fino a quando il gruppo Friedkin non saprà quanto inciderà l’emergenza nel suo fatturato, non può risiedere al tavolo con Pallotta. E dall’altra parte Pallotta non può aspettare, e ha già dato mandato ai suoi advisor di scandagliare il mercato per trovare investitori, perchè deve pensare al futuro della Roma… La Roma resta in vendita…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Le parole di Di Francesco? Anche io ho trovato alcune sue dichiarazioni fuori luogo e poco riconducibili alla realtà. Lui come persona è degnissima, qua parliamo dell’allenatore, di quello che è successo a Roma, e non di chi è. Lui ha commesso degli errori, anche se è il minor colpevole di quello che è successo. Ma quanto ha detto su Strootman è inesatto. Oggi leggo un’altra intervista a un ex giocatore della Roma, il carrozzone è questo, deve continuare questo trend…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Già non ci saranno le corse ai ristoranti perchè non ci sono soldi… Poi i ristoratori si troveranno a dover ridurre i coperti, con due soluzioni: o si alzano i prezzi, oppure si licenziano tutti e si chiude…Meglio quindi un tavolino in più in strada, in deroga alle norme vigenti, che un ristorante chiuso…”

David Rossi (Roma Radio): “Spadafora ha parlato della data del 4 maggio, dicendo che gli allenamenti sarebbero stati a porte chiuse e mi si è gelato il sangue…ma sa il ministro di cosa sta parlando? Gli allenamenti sono sempre a porte chiuse… Questo ci deve preoccupare, che spesso una piccola affermazione nasconde una forma di incompetenza che è preoccupante… Parliamo del ministro dello Sport…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io le partite me le vedrei tutte, non solo quelle della Roma, perchè non ce la faccio più a vedere altro… Però se i medici ti dicono che non è ancora sotto controllo la situazione… Roma è relativamente al sicuro, ma al nord sono ancora sotto bombardamento e non riescono a fermare il virus. Ci dicono che va tutto bene, ma poi sono ancora tanti quelli che si presentano in ospedale. I tg dicono che si sta abbassando tutto, ma i medici invece ti dicono che non è assolutamente così… Se ci fosse un aumento di contagi non richiuderanno mai tutto…non lo possono fare…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Abbiamo sempre detto che la Roma, se non arrivava quarta, sarebbe stato un disastro per i conti del club. Ora chi dice che non può arrivare quarta? Sta solo 3 punti sotto all’Atalanta… C’è gente che dice che sta sotto di 7 punti perchè ha una partita in meno, ma intanto tocca vedere se la vince…intanto sono tre… E comunque la Roma, se il campionato finisse così, sarebbe parecchio sfavorita. Eppure non ho sentito nessuno, nè portavoce autorizzati o meno, nè diretti responsabili, nè giocatori o giornali chiedere chi rimborsa la Roma se finisce tutto qua…non lo fanno per decenza… E i presidenti di serie A hanno la stessa decenza? A me pare di no…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Ora bisogna riprogettare la nostra vita. Preservare le persone che hanno patologie, ma gli altri devono tornare a vivere…con accortezza, con intelligenza, altrimenti si muore… C’è gente che non riesce a fare un controllo…ma non può essere. C’è un popolo di malati di altre patologie che vanno seguiti, altrimenti peggiorano e poi muoiono. I politici se ne devono rendere conto, perchè poi li andremo a prendere e dovranno renderci conto delle cose che fanno…”

