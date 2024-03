Brighton, VERBRUGGEN: “Il morale è alto e la fiducia è tanta, possiamo ribaltarla. Vinceremo 5 a 0”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bart Verbruggen, portiere del Brighton, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro la Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e in programma domani alle ore 21. Ecco le sue parole:

“Abbiamo utilizzato la vittoria nell’ultima partita di Premier League per invertire la tendenza e ottenere una grande iniezione di fiducia per giovedì. L’umore è buono, il morale è alto e la fiducia è tanta, quindi daremo il massimo.

In seguito alla sconfitta contro la Roma avevamo il morale a terra, avevamo appena perso 4-0 e sapevamo cosa ci fosse in gioco. Poi abbiamo parlato e analizzato la partita contro la Roma, siamo fiduciosi, possiamo ribaltare la situazione. Non abbiamo nulla da perdere, quindi daremo il massimo e vinceremo 5-0!“.