ULTIME DA TRIGORIA – Individuale per Lukaku, è in dubbio per il Brighton. Out Smalling e Sanches

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura concluso a Trigoria, con la squadra guidata da mister De Rossi a ultimare la preparazione alla sfida di domani sera sul campo del Brighton.

La notizia di giornata è senza dubbio l’assenza di Romelu Lukaku, che oggi non si è allenato in gruppo: solo seduta individuale per il belga, che dunque è in dubbio per la partita di domani sera. Al suo posto è pronto Azmoun.

Ancora out sia Chris Smalling, che sembra dunque avere più difficoltà del previsto a superare il trauma contusivo alla caviglia di qualche giorno fa, che Renato Sanches, ormai fuori dai piani anche del nuovo tecnico.

Nel primo pomeriggio la squadra si metterà in viaggio per l’Inghilterra, poi alle 19:45 circa si terrà la conferenza stampa di Daniele De Rossi. Con lui Edoardo Bove e non Evan Ndicka come precedente comunicato dalla Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

