ROMA-SASSUOLO: arbitra Manganiello, Sozza al VAR

NOTIZIE AS ROMA – Sono state pubblicate le designazioni per il prossimo turno di Serie A. A dirigere la sfida tra Roma e Sassuolo, in programma domenica alle 18 allo Stadio Olimpico, ci sarà Manganiello, con Bindoni e Tegoni come assistenti.

Il IV uomo sarà Collu mentre Sozza e Abisso saranno rispettivamente Var e Avar dell’incontro.

Questo il quadro completo delle designazioni del prossimo turno di Serie A:

EMPOLI – BOLOGNA Venerdì 15/03 h.20.45

FABBRI

MOKHTAR – DEI GIUDICI

IV: FOURNEAU

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI

MONZA – CAGLIARI Sabato 16/03 h.15.00

MARCENARO

PAGLIARDINI – DI GIACINTO

IV: BONACINA

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

UDINESE – TORINO Sabato 16/03 h.15.00

COLOMBO

VALERIANI – YOSHIKAWA

IV: DI MARCO

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

SALERNITANA – LECCE Sabato 16/03 h.18.00

MARESCA

COSTANZO – PASSERI

IV: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: SOZZA

FROSINONE – LAZIO Sabato 16/03 h.20.45

RAPUANO

BERCIGLI – GARZELLI

IV: BARONI

VAR: ABISSO

AVAR: DI PAOLO

JUVENTUS – GENOA h. 12.30

GIUA

BRESMES – SCARPA

IV: DI BELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: GUIDA

H. VERONA – MILAN h. 15.00

MARIANI

PRETI – CECCONI

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00

SACCHI

DEL GIOVANE – MORO

IV: CAMPLONE

VAR: IRRATI

AVAR: PATERNA

ROMA – SASSUOLO h. 18.00

MANGANIELLO

BINDONI – TEGONI

IV: COLLU

VAR: SOZZA

AVAR: ABISSO

INTER – NAPOLI h. 20.45

LA PENNA (foto)

BERTI – PERROTTI

IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERI

(aia-figc.it)