“ON AIR!” – COSENZA: “La Roma avrebbe dovuto giocare il mondiale per club, ennesima sòla dell’amico Ceferin”, PIACENTINI: “Smalling e Sanches giocatori su cui non puoi più contare”, MACCHERONI: “Lazio? Per loro sarebbe perfetto Brocchi…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ndicka non era Baresi, ma dire che non era da Serie A mi sembrava un po’ troppo… Sarri? Non mi sembra uno che lascia i soldi sul tavolo, sono convinto che abbia già un accordo con un altro club per l’anno prossimo e allora ha sfruttato il momento di difficoltà per lasciare…Ranking Uefa? L’Italia ha ancora un buon vantaggio, speriamo che riesca a portare avanti tutte le altre squadre, sarebbe un bel passo avanti per il quinto posto utile per la Champions…In tanti dicevano che con l’addio di Mourinho molti giocatori sarebbero rinati, in realtà no, perchè Renato Sanches e Smalling stanno di nuovo male…non credo fosse una cosa indirizzata al vecchio allenatore. Mi sembrano due giocatori su cui non puoi fare affidamento…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Il Brighton? Occhio anche alla partita di domenica col Sassuolo, perchè quando una squadra cambia allenatore fa sempre il risultato…fortunatamente loro hanno già vinto domenica scorsa, quello è una cosa ottima. E al Sassuolo mancherà anche un giocatore fondamentale… La Lazio? Per loro sarebbe perfetto Brocchi…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “De Rossi domani non dico che può fare tutto il turn-over che vuole, ma insomma…Domani spazio a Bove, Baldanzi, Azmoun…Sento dire “in campana”, ma se noi gli facciamo un gol loro poi ce ne devono fare sei per batterci. La prudenza non è mai troppa, ma un minimo di serenità ce l’abbiamo… Ieri avrei preferito che passassero Napoli e Porto, ma è andate male… Lotito? No, grazie. De Laurentiis? No, grazie. Gazidis? No, grazie…Mi tengo il muto di San Diego (Dan Friedkin, ndr), perchè è una persona perbene e mi rappresenta…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Leggo che si parla ancora di progetto a lunga scadenza per la Roma, non ne posso più, è una maledizione… Ma quando succederà qualcosa di importante nella Roma? In questa città ci sono due squadre che hanno vinto meno scudetti del Bologna…ma possibile che dobbiamo fare il tifo per una squadra sovradimensionata? Noi siamo sempre costretti a parlare di Conti, Falcao e Batistuta…Sarri? Sono sicuro che abbia già un’altra squadra… Era meglio averlo per il derby? Alla Lazio stavolta la sfonnamo, poi ci possono mettere chi gli pare in panchina… Mondiale per club? La Roma per noi è la più forte di tutte, ma la realtà è che non gioca la Champions dal 2019. La Roma deve tornare in Champions, una coppa che gli americani non ci fanno fare da anni e anni…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “A fare il mondiale per club ci dovrebbe essere la Roma, e non la Juve…Era stato detto e scritto che i posti sarebbero stati determinati dal Ranking Uefa, poi lo hanno cambiato aggiungendo “eccezionalmente varrà con i punti della Champions“. Il Ranking Uefa è unico da sempre, ma stavolta se lo sono girato come gli pareva a loro… L’amico Ceferin ci dà l’ennesima sola…ma la Roma non dice niente? E’ sempre passiva? Se sta bene a loro, io non dico più niente e va bene così…”

Redazione Giallorossi.net

