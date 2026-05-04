Bruno Conti: “Il tumore, la famiglia e i vivai: vi racconto tutto”

La voce si fa più intima, i ricordi affiorano con naturalezza. Bruno Conti si racconta a ‘Vivo Azzurro TV’, il canale della FIGC, e lo fa senza filtri: dalle strade di Nettuno fino alle battaglie più dure della vita.

Gli inizi non furono semplici. “Dicevano ‘è bravo tecnicamente, ma fisicamente non è pronto'”, ricorda la leggenda giallorossa. “Io però non ci rimanevo male, il giorno dopo ero di nuovo in strada a giocare con gli amici. Per me lo sport era divertimento.” Fu proprio in quei tornei di quartiere — i famosi tornei dei bar di Nettuno — che il destino bussò alla porta.

“Un giorno venne a vedere una partita Antonio Trebiciani, che allenava la Primavera della Roma. La sera stessa mi chiamò il presidente dell’Anzio e mi disse che la Roma mi aveva preso. Quando lo riferii a mio padre, grandissimo tifoso romanista, non stava nella pelle.”

Poi gli anni nel settore giovanile giallorosso, vissuti con una filosofia precisa e controcorrente: “Oggi vedo che si predilige il fisico rispetto alla tecnica. Dall’Under 10 all’Under 14 servono gli educatori, non gli allenatori. C’è bisogno di chi insegna i fondamentali del calcio, il gesto tecnico. Non si deve parlare di tattica.”

E la soddisfazione più grande? Non gli scudetti. “La mia più grande soddisfazione non era vincere gli Scudetti, ma vedere ragazzi come Totti, De Rossi e Aquilani arrivare in prima squadra. Questo era il mio obiettivo. Bisogna riscoprire i vivai, bisogna credere nei nostri ragazzi.”

Poi il momento più buio. “Tre anni fa mi hanno trovato un tumore al polmone. Mi avevano toccato la cosa che amo di più, i miei capelli. All’inizio non avevo voglia di fare niente, la mia fortuna è stata avere la famiglia vicino. Mia moglie mi ha dato una forza incredibile, le devo tutto.”

Fonte: Vivo Azzurro