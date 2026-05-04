Roma-Fiorentina: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Fiorentina, giornata numero 35 di Serie A che si disputerà questa sera, ore 20:45, allo Stadio Olimpico. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico: in elenco anche il greco Tsimikas, che ha recuperato. Out invece Zaragoza, oltre allo squalificato El Aynaoui.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy.
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Redazione GR.net
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