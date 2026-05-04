Calciomercato Roma, Di Marzio: “Occhio alla pista Ndicka-Barcellona”

La Roma dovrà fare i conti con il Fair Play Finanziario e, per rispettare i paletti imposti dall’UEFA, sarà quasi certamente costretta a cedere almeno un big nella prossima sessione estiva. Il club ha già tracciato una linea: gli intoccabili sono pochi. Donyell Malen è tra questi. Evan Ndicka, invece, è considerato più sacrificabile — arrivato a parametro zero, una sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza praticamente piena.

Sul difensore ivoriano si è acceso l’interesse del Barcellona. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio ai microfoni di Tuttomercatoweb, che ha spiegato come il futuro di Ndicka sia legato a filo doppio a quello di Alessandro Bastoni: “La pista Barcellona per il difensore dell’Inter si presenta piuttosto complicata per quelle che sono le richieste alte dei nerazzurri e per la disponibilità invece di investimento da parte del Barcellona”.

Se il colpo Bastoni dovesse sfumare, i blaugrana potrebbero quindi dirottare le proprie attenzioni verso Roma: “I blaugrana potrebbero comunque puntare all’Italia: la pista che porta a Ndicka della Roma, che costa sicuramente meno rispetto a Bastoni, è da tenere sotto osservazione“.

Fonte: Tuttomercatoweb.com